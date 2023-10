Mais de 2,3 mil brasileiros pediram repatriação em Israel

O primeiro avião da FAB já está chegando em Tel Aviv, capital de Israel, para a primeira açao de resgate de brasileiros

Desde que o grupo radical Hamas atacou Israel no último sábado (7), brasileiros que moram na região ou estavam lá apenas para turismo tentam voltar ao seu país de origem para fugir da violência. De acordo com a embaixada brasileira em Tel Aviv, capital de Israel, são 2.377 brasileiros inscritos no processo de repatriação.

Os brasileiros precisaram preencher o formulário online disponibilizado pelo Ministério das Relações Exteriores. A Força Aérea Brasileira (FAB) está auxiliando no resgate, e a expectativa é de que o primeiro avião chegue ao país do Oriente Médio logo mais. Ele decolou de Roma, na Itália, às 6h42 do horário de Brasília, e o voo para a capital israelense dura cerca de 3 horas.

Um outro avião da FAB também já está chegando em Roma, onde irá aguardar autorização do governo de Israel para um novo voo de repatriação. Neste primeiro momento, os turistas, que não possuem família ou residência fixa em Israel, terão a preferência nos voos.