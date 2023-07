Homem é preso suspeito de abusar criança de oito anos em Lagarto

Durante as investigações, foi concluído que o investigado abusava sexualmente de, pelo menos, mais duas crianças, também moradoras do povoado

Nesta segunda-feira (10), um homem foi preso investigado por estuprar crianças no Povoado Brejo, no município de Lagarto. As investigações começaram após denúncias de que ele havia estuprado um vizinho de oito anos, de acordo com informações divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública.

A vítima informou que por, diversas vezes, o homem a levou para locais afastados para cometer o crime.

Durante as investigações, foi concluído que o investigado abusava sexualmente de, pelo menos, mais duas crianças, também moradoras do povoado.

O investigado teve aparelhos de telefone celular apreendidos para perícia técnica.