Homem é preso por morte de criança de dois

No sábado (6), um homem foi preso por participar do homicídio de Elisa Vitória de Jesus, de dois anos. Localizado no bairro São Jorge, por policiais militares, ele foi conduzido à 6ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Itabuna), onde foi autuado em flagrante, horas após o crime.



“As roupas usadas por ele no momento da ação violenta foram apreendidas em sua casa. O homem foi reconhecido pela mãe da vítima”, informou o coordenador da 6ª Coorpin, delegado Evy Paternostro.



A menina foi morta na sexta-feira (5), quando dormia na casa da avó, na cidade de Santa Luzia, onde estava morando com os pais e uma irmã. O suspeito e mais dois comparsas invadiram o imóvel à procura do genitor da vítima, que não estava no local.



“Seguimos com as investigações para identificar e localizar os outros envolvidos no crime. O flagranteado já teve a prisão preventiva solicitada à Justiça”, cá acrescentou Evy Paternostro.

