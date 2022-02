Homem é preso por esfaquear a esposa no peito em Macapá

A vítima foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros, e foi encaminhada para receber atendimento médico no HE

Por volta das 19h50 desta terça-feira, 8, uma mulher de 33 anos foi esfaqueada no peito pelo próprio marido, de 36 anos. O crime aconteceu na Zona Sul de Macapá. O homem foi preso pela polícia, e a vítima recebeu atendimento médico no Hospital de Emergência (HE). Responsável pelo atendimento da ocorrência, o 1º Batalhão da Polícia Militar (1º BPM) não informou qual teria sido a motivação do homem ao desferir a facada na esposa, e nem se havia outras pessoas no local. O agressor foi preso pela PM e apresentado na Delegacia de Crimes Contra a Mulher (DCCM).