Homem é preso por chamar a própia esposa de macaca após ela tomar sorvete e não dividir com ele

As autoridades policiais explicam que o casal estava unido há cerca de 26 anos

Um homem de 56 anos foi detido sob suspeita de ameaçar a vida de sua esposa, de 49 anos, após um incidente envolvendo um sorvete em Guapó.

De acordo com o relato do delegado André Veloso, o desentendimento teria ocorrido quando a mulher tomou um sorvete, deixando nenhum para o homem. Durante o incidente, o suspeito dirigiu insultos racistas à mulher, referindo-se a ela de forma discriminatória.

A investigação apurou que após a mulher ter consumido o sorvete, o suspeito descartou o restante da comida que possuíam, de modo que a esposa ficasse sem alimentação.

Além disso, a polícia relatou que o homem ameaçou a mulher com a declaração de que a “picotaria com uma faca”, caso ela decidisse denunciar a situação. A filha do casal teria testemunhado o incidente.