Homem é preso em flagrante após tentar filmar menor

“A mãe se dirigiu ao indivíduo e o questionou sobre o que estava acontecendo, ele fugiu e foi acompanhado por ela, que acionou o 190”, disse. O homem foi perseguido pelas viaturas até ser abordado perto de um posto, onde ainda tentou resistir à prisão.

Segundo a polícia, o homem negou as acusações, mas quando os militares verificaram o celular do suspeito, foram encontradas várias fotos de menores. Ainda de acordo com a polícia, as fotos eram focadas nas partem íntimas das vítimas.

O homem já tem um registro por importunação sexual. Na época, o pai alegou para a PM que ele havia filmado a filha. Mas como não foram encontradas fotos e vídeos no telefone dele, não houve prisão. O caso aconteceu em Unaí-MG.

Como foram encontradas fotos no celular do suspeito, ele foi preso com base no Estatuto da Criança e Adolescente. O homem está no presídio de Unaí.