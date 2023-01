Homem é preso após tentar matar a própria mãe, em MG

A idosa foi agredida pelo filho após uma discussão. O motivo era ela estar contratando os serviços de um vizinho de quem o filho não gostava

Nessa última sexta-feira (20), um homem de 58 anos foi preso depois de tentar matar a própria mãe, uma idosa de 91 anos, em Januária, no Norte de Minas Gerais. O inquérito foi concluído e o investigado indiciado pelo crime de feminicídio tentado.

A idosa foi agredida pelo filho após uma discussão. O motivo era ela estar contratando os serviços de um vizinho de quem o filho não gostava. Quando o vizinho se afastou do local, o suspeito pegou um pedaço de madeira e golpeou a idosa na cabeça, causando-lhe um corte profundo.

De acordo com a delegada Jaiane Gomes, o procedimento de investigação foi instaurado após os familiares da vítima registrarem ocorrência, no dia 12 de janeiro. A equipe da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) em Januária apreendeu objetos e realizou levantamentos.

As apurações realizadas e os elementos colhidos evidenciaram motivos para a prisão do suspeito, em razão do crime contra uma idosa no âmbito da violência doméstica e familiar.

O homem foi encaminhado ao sistema prisional, ficando à disposição da justiça.