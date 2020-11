Homem é preso após ser flagrado marcando encontro com adolescente de 13 anos

PUBLICIDADE

Um homem, de 59 anos, foi detido pela Polícia Militar, na tarde dessa quinta-feira (26), após marcar um encontro com uma adolescente de 13 anos. Os policiais apareceram no lugar do encontro e efetuaram a prisão.

O caso ocorreu em Belo Horizonte-BH. De acordo com a polícia, o homem entrou em contato com a menor de idade e fez propostas a ela. O suspeito teria oferecido uma quantia em dinheiro em troca de sexo com a vítima. Em seguida, a jovem mostrou as mensagens à mãe.

O homem ainda teria mandado áudios à adolescente, afirmando que costuma manter relações sexuais com diversas meninas menores de idade.

A polícia foi acionada e, após o suspeito marcar um encontro com a adolescente, os militares foram ao local indicado por ele. A prisão ocorreu nas proximidades da Estação Eldorado, em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A PM apreendeu o celular do acusado. De acordo com a corporação, o aparelho possuía diversos conteúdos pornográficos.

O homem trabalha como vigilante em uma empresa. Ele é casado e tem uma neta de quatro anos. Ele foi levado para a delegacia e a ocorrência foi registrada como tentativa de estupro de vulnerável. O suspeito não tinha passagens pela polícia.