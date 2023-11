Homem é preso após matar o próprio irmão a facadas

O caso aconteceu no bairro Petrópolis, em Maceió

Na noite do último sábado (18), um homem foi preso após cometer um homicídio a facadas contra seu próprio irmão, identificado apenas como Israel.

De acordo com informações da Polícia Militar, o autor do crime foi alvo da revolta da população local, que o espancou em um momento de fúria. Apesar das agressões, o agressor conseguiu escapar e buscou refúgio em sua residência, onde tentou se esconder. A intervenção da polícia foi necessária, e a mãe do indivíduo abriu o portão para a entrada das autoridades, resultando na prisão do acusado.

Antes de ser conduzido à Central de Flagrantes, o homem foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) devido aos ferimentos resultantes do espancamento.