“Lula age igual a Bolsonaro”, diz vice-presidente da Câmara

Pereira, que busca suceder Arthur Lira na presidência da Câmara, também afirmou que “diplomacia não pode ser feita com ideologia, mas sim com pragmatismo”

Marcos Pereira, deputado federal e vice-presidente da Câmara dos Deputados, criticou a atitude do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao falar sobre o resultado das eleições da Argentina. No ‘X’, o antigo Twitter, o presidente nacional do Republicanos diz que, ao não citar nominalmente o nome de Milei, vencedor do pleito, o petista não reconhece o resultado da votação no país vizinho.

O presidente @LulaOficial age igual ao presidente @jairbolsonaro quando não cita nominalmente o presidente eleito da Argentina @JMilei, isto é, está agindo com diplomacia ideológica, o que não ajuda em nada nas relações bilaterais entre os países irmãos. — Marcos Pereira (@marcospereira04) November 20, 2023

Javier Milei é de ultradireita e venceu o atual ministro da Economia, Sergio Massa, com 55,75% dos votos. Ele promete dolarizar a economia e extinguir o Banco Central argentino para acabar com a inflação.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) também usou sua rede social para parabenizar Milei:

“Parabéns ao povo argentino pela vitória de Javier Milei. A esperança volta a bilhar na América do Sul. Que esses bons ventos alcancem os Estados Unidos e o Brasil para que a honestidade, o progresso e a liberdade voltem para todos nós”.