Homem é preso após importunação sexual em festa de igreja

O suspeito teria tocado nas nádegas da jovem sem o seu consentimento

No domingo (2), um homem de 46 anos foi detido em flagrante pela Polícia Militar sob acusação de importunar sexualmente uma adolescente de 16 anos durante uma festa realizada em uma igreja católica na cidade de Comodoro, situada a 677 km de Cuiabá.

De acordo com o relato policial, por volta das 20h30, os policiais foram chamados para atender a ocorrência.

A vítima informou à polícia que, antes do ocorrido, o suspeito a havia chamado de “delícia”. Em resposta, ela teria dito que se ele a chamasse assim novamente, ele iria se arrepender. Logo em seguida, segundo a polícia, o homem passou a mão no corpo da adolescente sem permissão.

Os policiais encontraram o suspeito no local da festa e efetuaram sua prisão, utilizando algemas. Pouco depois, os moradores que estavam participando do evento reagiram indignados e agrediram o homem com socos no rosto.

O suspeito foi encaminhado para a delegacia e agora enfrenta acusações por importunação sexual. A Polícia Civil está conduzindo as investigações para esclarecer todos os detalhes do caso.