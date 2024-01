Homem é preso após estuprar as próprias filhas de 7 e 11 anos em MT

Conforme o relato das crianças, o pai aproveitava os momentos em que a mãe não estava presente em casa para cometer os crimes

Um indivíduo de 41 anos foi detido sob suspeita de estuprar suas filhas de 7 e 11 anos, em Cáceres, localizado a 220 km de Cuiabá, durante a Operação Monstrum Domi, realizada pela Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, Criança e Idoso, na manhã desta terça-feira (16).

A delegada Paula Gomes Araújo informou que as próprias filhas revelaram à mãe que estavam sendo vítimas de abuso por parte do pai, e que essa violência ocorria há mais de um ano.

Uma das filhas relatou ainda que teve acesso a um vídeo na escola que abordava o tema do abuso sexual infantil e, a partir desse conteúdo, ela compreendeu que estava sendo vítima de abuso. Diante disso, compartilhou a informação com a mãe, que prontamente procurou as autoridades policiais.