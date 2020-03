Homem é preso após deixar cão ao volante durante perseguição

PUBLICIDADE 

Policiais do estado de Washington, nos Estados Unidos, não acreditaram no que viram quando, após uma perseguição em alta velocidade, descobriram que um cachorro estava atrás do volante.

O incidente ocorreu na tarde de domingo, depois que a polícia recebeu ligações sobre um motorista que colidiu em dois veículos em uma área ao sul de Seattle e depois fugiu, disse à AFP a policial Heather Axtman, da polícia estadual.

Segundo Axtman, quando os policiais conseguiram se aproximar do veículo – um Buick de 1996, que circulava a mais de 160 km/h – ficaram surpresos ao ver uma cadela da raça pit bull no banco do motorista e um homem pisando e pressionando o acelerador do lado do passageiro.

O carro parou quando a polícia colocou pregos na rua.

O infrator chama-se Tito Alejandro, de 51 anos, que foi preso por vários crimes, incluindo direção sob a influência de drogas.

“Quando o detivemos, ele disse aos policiais que estava tentando ensinar seu cachorro a dirigir”, disse Axtman.

“Sou policial há quase 10 anos e ouvi muitas desculpas quando prendi ou detive pessoas, mas nunca ouvi o cachorro dirigir como desculpa”, disse, rindo.

Axtman destacou que a pit bull, que era mansa, foi enviada para um abrigo de animais.

