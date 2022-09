Homem é preso após agredir irmã a pauladas

O homem agora responderá por lesão corporal dolosa no âmbito da violência contra a mulher e resistência

Um homem de 52 anos foi preso, nesta quarta-feira (21), após agredir a própria irmã, de 52 anos. Ele foi capturado pela polícia no bairro Educandos, Zona sul de Manaus.

Segundo a delegada Kelene Passos, titular da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM) Sul/Oeste, as equipes tomaram conhecimento do fato após a mulher comparecer à delegacia com o rosto coberto de sangue e relatar que havia sido agredida a pauladas por seu irmão.

“A mulher estava visivelmente abalada, por isso a encaminhamos ao Serviço de Apoio Emergencial à Mulher (Sapem), da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), situado nas dependências da delegacia. No local, a vítima recebeu todos os atendimentos necessários, bem como amparo para realização dos procedimentos policiais”, detalhou.

A delegada falou ainda que, após a vítima receber os atendimentos, as equipes saíram em diligência, juntamente com uma guarnição da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), para localizar o homem e efetuar sua prisão.

“No local, o indivíduo tentou ameaçar um policial civil com uma arma de fogo, entretanto, não obteve sucesso na ação. A situação foi contornada, e as equipes deram voz de prisão ao autor. Em razão de ter tido esta reação, o homem também responderá por resistência”, explicou.

Kelene esclareceu que a motivação do crime seria por desavenças familiares, em razão da qual as partes iniciaram discussão e ele a agrediu fisicamente.

O homem será encaminhado à audiência de custódia e ficará à disposição do Poder Judiciário.