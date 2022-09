Preços da carne de frango estão sustentados pela demanda aquecida, diz Cepea

A demanda aquecida do atacado e do varejo dá sustentação aos preços da carne de frango no mercado interno nesta semana, segundo o Cepea

A demanda aquecida do atacado e do varejo dá sustentação aos preços da carne de frango no mercado interno nesta semana, segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Avançada (Cepea). De 14 a 21 de setembro, o preço do frango inteiro congelado no atacado da Grande São Paulo subiu 1,1%, a R$ 7,85 o quilo na quarta-feira, 21. Em Porto Alegre (RS), o produto foi comercializado a R$ 9,60/kg, alta de 1,6% em sete dias.

“Para o produto resfriado, entre 14 e 21 de setembro houve valorização apenas em Porto Alegre (RS), de 1,6%, com o quilo da proteína passando de R$ 9,45/kg no dia 14 para R$ 9,60/kg no dia 21”, informou o Cepea.

Também subiram os cortes e miúdos no atacado da Grande São Paulo Conforme o Cepea, a asa e o peito resfriados registraram alta de 3% e de 2,3%, cotados a R$ 11,13/kg e a R$ 10,92/kg. Já os preços da asa e do peito congelados subiram 1,7% e 2,1% o quilo

O Cepea destaca que as vendas externas de carne de aves e miudezas seguem aquecidas. “Nas primeiras semanas de setembro (11 dias úteis), a média diária de embarque esteve em 20 mil toneladas, 15,4% acima da registrada em agosto e 8% superior à de setembro/21, de acordo com os dados da Secex”, ressaltou em relatório.

Para o Cepea, se esse ritmo se mantiver até o encerramento de setembro, as vendas externas da carne de frango podem ultrapassar o volume total observado no mês passado (de 398,6 mil toneladas), somando 419,8 toneladas, o que representaria um avanço de 5,3% em relação a agosto.

Estadão Conteúdo