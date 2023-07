Homem é preso após agredir ex e sequestrar filho de 4 anos

Antes do sequestro, o homem agrediu fisicamente a ex-companheira, chegando ao ponto de cortar seus cabelos

Na última segunda-feira (24), a Polícia Civil de São Paulo, em uma operação conjunta com a de Mato Grosso do Sul, efetuou a prisão de um homem em São José do Rio Preto (SP). O indivíduo era suspeito de cometer atos de violência contra sua ex-esposa, além de sequestrar o filho do casal, uma criança de apenas 4 anos. O crime ocorreu na cidade de Aparecida do Taboado (MS), durante a madrugada do mesmo dia.

Segundo informações da ocorrência, antes de levar o filho, o homem agrediu fisicamente a ex-companheira, de 29 anos, chegando ao ponto de cortar seus cabelos. Além disso, ele causou danos ao imóvel onde ela residia com os filhos, quebrando diversos objetos.

O advogado que representa a mãe da criança relatou que o suspeito já havia sido preso anteriormente por violência doméstica contra a ex-esposa e, em outras ocasiões, havia ameaçado desaparecer com o filho.

Após a ação policial, a criança foi entregue ao avô materno e, segundo as autoridades, encontra-se em segurança e em bom estado. A previsão é de que ele retorne em breve ao convívio de sua mãe.

Essa prisão é um passo importante para garantir a segurança da vítima e de seu filho, e a polícia continuará investigando o caso para que a justiça seja feita conforme a legislação vigente.