Homem é preso após agredir companheira e ameaçá-la com martelo em Maceió

A vítima apresentava hematomas no rosto resultantes dos golpes do companheiro e relatou aos militares que ele a ameaçou com o martelo

Homem é preso em Maceió após agredir companheira e ameaçá-la de morte com um martelo. O caso foi registrado pela equipe da Força Tarefa Maria da Penha da Polícia Militar nesta segunda-feira, 24, no bairro de Benedito Bentes. O casal foi levado para a Central de Flagrantes, onde o suspeito de 29 anos prestou esclarecimentos e permaneceu detido.

Justiça do DF arquiva ação de deputada Maria do Rosário contra Bolsonaro

O martelo foi apreendido e levado à delegacia. A mulher de 26 anos passou por exame de corpo de delito no IML e foi posteriormente levada de volta para sua residência. A Justiça decidirá sobre a soltura ou não do suspeito das agressões nesta terça-feira.