Homem é preso após abusar, perseguir e manter em cárcere privado uma jovem

De acordo com a Delegacia da Mulher da cidade, o homem já estava sendo investigado pelo crime de estupro contra a mesma vítima

Um homem foi preso em flagrante na última terça-feira (05) após abusar sexualmente, perseguir e manter em cárcere privado uma jovem de 18 anos. O caso aconteceu em Imperatriz, no Maranhão.

De acordo com a Delegacia da Mulher da cidade, o homem já estava sendo investigado pelo crime de estupro contra a mesma vítima, tendo filmado as cenas. Depois do abuso, ele teria passado a persegui-la e enviar mensagens constrangedoras. Além das mensagens, o suspeito ainda teria divulgado fotos íntimas da mulher durante o crime.

Segundo os investigadores, a jovem conhecia o homem após ele ter oferecido uma vaga de emprego e, depois de ter conquistado sua confiança, a manteve em cárcere privado a fim de continuar abusando da mesma.