Homem é multado em R$ 100 mil por torturar mais de 200 pássaros ao levá-los dentro de malas

Na ultima manhã de quinta-feira, 31, a Polícia Rodoviária Federal aprendeu e multou um homem de 35 anos em R$ 100 mil por torturar mais de 200 pássaros ao levá-los dentro de malas em ônibus interestadual. A apreensão ocorreu em Rio Verde, no sudoeste de Goiás.

Segundo a PRF, as malas estavam no bagageiro, e quando foram encontrados 3 pássaros Canário da Terra, já estavam sem vida. A multa foi feita pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama).

“As bagagens estavam acondicionadas de modo que os animais não tinham condições de se manterem em pé. Além disso, o modo como eram transportados não permitia a circulação de ar nas gaiolas”, descreve a ocorrência.

O homem, relatou para os agentes, que levava os animais de Manaus, AM, para Uberlândia, MG.

Ele foi encaminhado para a delegacia, e após decisão da fiança, alegou que não tinha como pagar e foi levado para o presídio da cidade