Ex-mulher de Bolsonaro será candidata a deputada distrital pelo PP

Depois de transferir seu domicílio eleitoral para o DF, Ana filiou-se ao PP e disputará uma cadeira na Câmara Legislativa do Distrito Federal

A ex-esposa do presidente Jair Bolsonaro (PL), Ana Cristina Valle, irá se candidatar a deputada distrital pelo Partido Progressista (PP). Depois de transferir seu domicílio eleitoral para o Distrito Federal, Ana filiou-se ao PP e participará da disputa por uma cadeira na Câmara Legislativa do Distrito Federal. As informações do O Globo.

Essa, no entanto, não é a primeira vez que a mulher tenta um lugar na vida política. Nas eleições de 2018, Ana Cristina chegou a usar o nome “Cristina Bolsonaro” nas urnas para eleger-se como deputada federal pelo estado do Rio de Janeiro. Na época, era filiada ao Podemos e obteve 4.555 votos.

“Cristina tem uma história de luta, acompanhou e ajudou o presidente em suas campanhas durante 16 anos. Ela é uma apoiadora do governo Bolsonaro e entende que agora é o momento de disputar uma cadeira na Câmara distrital. E terá todo o apoio do PP”, disse a presidente do PP-DF, deputada federal Celina Leão, ao Metrópoles.

Recentemente, Ana Cristina foi acusada de omitir patrimônio em seu nome na Noruega, país onde atualmente mora com o marido.

Conforme publicou a revista Crusoé, a ex-mulher do atual presidente do Brasil é proprietária de metade de uma casa avaliada em aproximadamente R$7 milhões na cidade de Halden, no interior do país escandinavo.

Na declaração de patrimônio enviada ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 2018, quando Ana disputou uma vaga a deputada federal e não foi eleita, a propriedade não constava entre seus bens. É uma exigência do TSE que os candidatos apresentem relação atual de seus bens contendo o valor declarado à Receita Federal.

Por conta do imóvel ser dividido com seu marido norueguês, Jan Raymond Hansen, não apareceu na lista encaminhada ao tribunal eleitoral. Ana Cristina também ocultou, aparentemente, a propriedade em Halden ao declarar imposto de renda, o que configura crime de sonegação fiscal, cuja pena pode chegar até dois anos de prisão e multa.

De acordo com o documento obtido pela Crusoé, a futura candidata à Câmera Legislativa do Distrito Federal adquiriu a casa em fevereiro de 2013. Ainda segundo a reportagem, Ana Cristina já tinha comprado um imóvel na mesma rua em 2011, que posteriormente foi vendida.

Procurada, ela não quis se manifestar.

Ana Cristina Valle também é investigada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) sob a suspeita de fazer parte de um esquema de uso de funcionários fantasmas e rachadinhas no gabinete do vereador do Rio de Janeiro e filho do presidente, Carlos Bolsonaro (Republicanos).