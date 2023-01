Homem é morto a facadas após colocar lata de cerveja em cima de carro

O suspeito do assassinato fugiu

Um homem foi morto a facadas após colocar uma lata de cerveja em cima de uma carro, na Avenida Airton Teles, Bairro Santo Antônio, em Aracaju. A informação foi divulgada, nesta quinta-feira (12), pela Polícia Militar.

Segundo a PM, ele estava bebendo na avenida a e teria apoiado a lata do teto do veículo. O proprietário do carro não gostou da atitude, discutiu com o homem e o atingiu com uma facada.

A vítima foi socorrida por populares e levado ao Hospital Municipal Nestor, mas não resistiu aos ferimentos.

O suspeito do assassinato fugiu. Quem tiver informações que possam ajudar a polícia, deve ligar para o Disque-Denúncia 181. Não é preciso se identificar.