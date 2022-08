Homem é linchado após ser encontrado em casa com garota que estava desaparecida

O caso foi registrado como homicídio na Delegacia de Goiana, na mesma região do estado

Um homem de 34 anos foi agredido e morto na segunda-feira (22) pela população de Timbaúba, na Zona da Mata Norte de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, ele foi linchado “por populares” após ser encontrado em casa com uma menina de 11 anos que estava desaparecida. O homem foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Também foram compartilhadas em aplicativos de mensagens fotos do homem com os pés amarrados e ensanguentado. Há ainda vídeos que mostram Rirvise no chão ensanguentado.

Moradores da cidade teriam ficado revoltados após circular uma informação de que ele estuprou a garota, que desapareceu no domingo (22).

Informações do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) mostram que Rirvise respondia por dois crimes de estupro que ocorreram nos municípios de Nazaré da Mata, também na Mata Norte, e em Olinda, no Grande Recife.

A Polícia Civil, no entanto, não disse se ele era suspeito de cometer violência sexual ou algum outro crime. Ao saberem que a menor de idade estaria na casa do homem, pessoas invadiram o local e o agrediram. A garota estaria com as mãos e os pés amarrados.

Por nota, a corporação informou que foi instaurado um inquérito policial e que “outras informações poderão ser fornecidas após a completa elucidação do caso”.

Estatísticas

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



Em julho de 2022, Pernambuco registrou 243 homicídios, segundo a Secretaria de Defesa Social (SDS). Em média, ocorreram 7,8 assassinatos por dia ao longo do mês. O total é 6,5% menor que os 260 crimes desse tipo registrados em julho do ano anterior.