Homem é executado com 12 tiros na frente da esposa e do filho

Walter Lugo Júnior, de 29 anos, foi executado com 12 disparos de arma de fogo na varanda de sua casa onde estava com a esposa e o filho de 3 anos. O caso aconteceu na noite de terça-feira (16), no bairro Parque do Lageado, em Campo Grande. De acordo com a polícia, os pistoleiros chegaram de moto ao local.

A mulher de Walter saiu da varanda para atender uma ligação quando escutou o barulho dos tiros. Ela encontrou o marido caído na varanda e foi baleada no pé esquerdo.

Segundo a polícia, dois homens chegaram de moto, invadiram a residência e, após os disparos, fugiram. Walter foi atingido por três tiros na cabeça, quatro no tórax e cinco nas pernas. A mulher não conseguiu observar maiores características dos suspeitos.

“Amor, fica comigo, amor”, gritou a mulher da vítima. De acordo com boletim de ocorrência, mesmo ferida, a esposa chegou a levar o marido até o Hospital Regional, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

Investigação



Policiais foram acionados e realizaram buscas na região, mas ninguém foi localizado. Militares também estiveram na casa da família e encontraram cápsulas espalhadas pelo chão e no interior da casa.

Ainda na residência, a polícia encontrou um tablete de droga, bem como uma balança de precisão e papel filme, característico para enrolar o entorpecente e prepará-lo para venda.

O caso foi registrado como homicídio na forma tentada e tráfico de drogas e será investigado.