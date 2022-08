BoE fará leilões para vender estoque de títulos corporativos

O Banco da Inglaterra divulgou detalhes de seu plano para vender o estoque de títulos corporativos detidos pelo BC britânico

O Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) divulgou na manhã desta quinta-feira, 18, detalhes de seu plano para vender o estoque de títulos corporativos detidos pelo BC britânico, anunciado na reunião monetária de fevereiro de 2022. A entidade realizará leilões a partir da semana de 19 de setembro, com término das vendas previsto para o período entre o fim de 2023 e o início de 2024.

De acordo com comunicado em seu site, o BoE pretende fazer dois leilões por semana, às terças e quartas-feiras entre 7h e 7h30 (de Brasília), com valor nominal de bônus elegíveis para venda de 13 bilhões de libras.

Apenas títulos com vencimento em 6 de abril de 2024 ou em data posterior poderão ser vendidos. O BoE deixará os demais títulos sob sua posse maturarem ou serem recomprados por emissores. Espera-se que as vendas gerem cerca de 200 milhões de libras por semana.

Segundo o BoE, o ritmo das vendas por meio dos leilões será “gradual, em resposta às condições prevalecentes do mercado” e respeitará as instruções do Comitê de Política Monetária (MPC, na sigla em inglês), de forma a “limitar perturbações no mercado de títulos corporativos em libra esterlina”.

Estadão Conteúdo