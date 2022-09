Homem é esfaqueado na fila de casa lotérica e morre

Levado para um hospital da rede pública estadual, na mesma cidade, a vítima não resistiu e morreu

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que um homem foi esfaqueado por outro na fila por atendimento em uma casa lotérica, em Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata Sul de Pernambuco.

O crime, segundo a Polícia Civil, ocorreu na manhã desta segunda (26). A vítima foi atingida por ao menos duas facadas e caiu no chão, enquanto, ao redor, as pessoas que estavam na lotérica correram do local.

A Polícia Civil informou que o homem foi capturado em flagrante e levado para a delegacia da cidade, “onde estão sendo tomadas as devidas providências”.

A vítima chegou a ser levada para o Hospital João Murilo, mas, segundo a unidade, chegou morta ao local.

Moradores da cidade, que não quiseram se identificar, afirmaram que a vítima é um gari que estava recebendo o salário. O nome e idade dele também não foram divulgados.

Essas testemunhas disseram que outras pessoas também teriam sido atingidas de raspão pelas facadas, mas a polícia e o hospital não confirmam essa informação.

O corpo do homem morto foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML), no bairro de Santo Amaro, no Centro do Recife.