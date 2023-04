Homem é esfaqueado após pedir cigarro para vizinho

Após esfaquear a vítima, o autor das facadas fugiu

Um homem de 29 anos foi morto a facadas por um vizinho, de 33, após uma discussão por causa de um cigarro no interior de São Paulo. Franklin da Silva Santos estava em um bar com os amigos quando encontrou com o assassino e, com base em relatos de testemunhas à família da vítima, ele teria pedido o tabaco ao homicida, que negou. Na sequência, foi esfaqueado. A Polícia Civil investiga o caso.

“Nada vai trazer o meu filho de volta. Nada repara a dor, a borracha não apaga. Eu só quero que a justiça seja feita”, desabafou Valdirene Gomes, mãe da vítima.

Segundo a mãe da vítima, o filho estava acompanhado de amigos em um bar na noite de sexta-feira (31). No local, a vítima encontrou o assassino e teria pedido um cigarro ao vizinho, que disse não ter.

O jovem insistiu e pediu uma transferência de R$ 1 via Pix para poder comprar o fumo. Valdirene relatou que o filho deu um tapa no homicida, que teria falado: ‘é cigarro que você quer? Espera aí que vou buscar’. Ele retornou com a faca e aplicou diversos golpes em Franklin, que foi levado ao hospital, e teve a morte confirmada na manhã de sábado (1).

“Meu menino foi para cima dele [do vizinho] com duas pedras nas mãos, mas ele deu o primeiro golpe perto da costela, que perfurou o pulmão. Meu menino soltou as pedras e colocou a mão no corte, nisso ele [assassino] passou a faca na nuca”, descreveu Valdirene.

Testemunhas correram



A mãe da vítima afirmou que as pessoas correram quando o filho começou a tomar as facadas. Ele foi socorrido por vizinhos que ouviram os gritos de socorro e levado à unidade de saúde. “Meu filho ficou das 21h de sexta até às 10h sábado no hospital e morreu”, lamentou.

O caso foi registrado na Delegacia Seccional de Polícia de Apiaí como lesão corporal seguida de morte.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nesta segunda-feira (3) o advogado do suspeito teria entrado em contato com os policiais afirmando que o cliente quer se entregar, mas até o momento não se apresentou e não foi localizado.

A ocorrência é investigada e que será instaurado um inquérito policial, provavelmente por homicídio qualificado por motivo fútil para apurar o caso e decidir sobre a prisão.