Homem é encontrado morto com afundamento de crânio dentro de casa

Nesta segunda-feira (27), um homem de 57 anos foi encontrado morto dentro da própria casa. A polícia chegou até o local depois que vizinhos reclamaram de um cheiro forte vindo do local.

A vítima apresentava afundamento de crânio e o caso, que ocorreu em Ponta Porã-MS, foi registrado como homicídio. O homem foi identificado como Antônio Souza Ibanhes.

Os vizinhos chegaram a relatar que não viam Antônio desde a tarde do dia 24 de janeiro e nem as outras pessoas que moravam no local, um outro homem e uma mulher, que estaria grávida.

O crime está sendo investigado pela Polícia Civil.