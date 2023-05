Homem é baleado pela polícia durante confronto

Ao ser abordado, o suspeito desacatou a equipe policial e pegou um revólver, apontando-o em direção às autoridades

Na madrugada desta segunda-feira (1), ocorreu um confronto entre um homem, conhecido como “Gibi”, e a Polícia Militar, em Campo Grande (MS), resultando na morte do suspeito.

De acordo com a PM, o homem atirou para o alto e ignorou a ordem de parada dos policiais, fugindo para dentro de sua casa. Ao ser abordado, o suspeito desacatou a equipe policial e pegou um revólver, apontando-o em direção às autoridades, momento em que a polícia disparou duas vezes contra ele.

“Gibi” correu para o quarto onde estava a esposa, que tentou impedir a prisão do marido. O Corpo de Bombeiros foi acionado e o suspeito foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Leblon, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

A esposa, durante seu depoimento à polícia, informou que o nome do marido era Edilson e que ele era usuário de drogas. As armas usadas pelos policiais militares foram recolhidas no local e serão submetidas a perícia criminal.