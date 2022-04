Homem é assassinado a golpes de enxada em Marechal Deodoro, AL

Um homem foi morto com golpes de enxada quando estava saindo de casa acompanhado de um amigo para ir trabalhar, em Marechal Deodoro

Nesta terça-feira, 26, um homem foi morto com golpes de enxada quando estava saindo de casa acompanhado de um amigo para ir trabalhar, na zona rural de Marechal Deodoro.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima é José Cícero dos Santos. O corpo do homem apresentava ferimentos atrás do pescoço. Uma enxada com marcas de sangue foi encontrada no local do crime.

Equipes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa e da Polícia Científica estiveram no local para a realização dos primeiros levantamentos da investigação.

O corpo do homem foi recolhido ao Instituto de Médico Legal para realização de necropsia.