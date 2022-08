Homem é agredido com pauladas e tem corpo queimado

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima é um idoso, que não teve a identidade revelada

Um homem foi agredido com pauladas e pedradas e teve 90% do corpo queimado durante uma briga no bairro Universitário, em Coronel Fabriciano, na região do Rio Doce, em Minas Gerais. O autor das agressões é um adolescente de 17 anos, que teria impedido populares de prestar socorro a vítima. Ele foi localizado e apreendido após diligências da Polícia Militar.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima é um idoso, que não teve a identidade revelada. Ele foi socorrido pelos bombeiros em estado grave para um hospital de Ipatinga, cidade vizinha.

Aos militares, o adolescente confessou o crime e disse que o homem se recusou a pagar uma dívida pela venda de drogas. Ele teria agredido o menor com socos no rosto. Após as agressões, o garoto disse que pegou um pedaço de madeira e golpeou a vítima, que ficou desacordada. Em seguida, ele espalhou gasolina e jogou fogo no homem, que estava ao solo.

O adolescente foi apreendido e encaminhado pelos militares para a sede da Polícia Judiciária na cidade.