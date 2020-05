Homem é acusado na Índia de matar esposa com uma cobra

PUBLICIDADE 

A polícia indiana prendeu um homem acusado de ter usado duas serpentes venenosas para assassinar a esposa – na primeira vez sem sucesso, com uma víbora e, depois, com uma cobra -, além de tentar fazer parecer que a morte foi acidental.

De acordo com investigadores do Estado de Kerala (sul da Índia), Sooraj, de 27 anos, comprou em março uma víbora para que mordesse sua mulher, Uthra. A jovem sobreviveu, mas o veneno a obrigou a permanecer hospitalizada por dois meses, relatou o chefe de polícia Ashok Kumar, nesta segunda-feira (25), à AFP.

Enquanto Uthra passava este mês na casa de seus pais, Sooraj jogou sobre ela, enquanto a jovem dormia, uma outra cobra comprada com um criador de serpentes.

“Sooraj permaneceu na mesma casa que Uthra, como se nada tivesse acontecido. Seguia sua rotina matinal, quando foi alertado pelos gritos da mãe de Uthra”, relatou a polícia em um comunicado.

A mulher foi levada para o hospital, onde se confirmou sua morte.



Os pais de Uthra começaram a suspeitar quando o viúvo quis apreender os bens de sua mulher poucos dias depois de sua morte. Uthra vinha de uma família com dinheiro, enquanto Sooraj, que trabalha como funcionário de um banco, é de origem mais modesta. O casal tem um filho de um ano.

O histórico do celular de Sooraj revela que o suspeito esteve em contato com criadores de cobras e assistiu a vários vídeos de serpentes na Internet, de acordo com a polícia.

O dote de Uthra era significativo: cerca de 100 peças de ouro, um carro novo e meio milhão de rúpias em dinheiro (US$ 6.500).

“Sooraj temia que, ao se divorciar de Uthra, tivesse que devolver o dote. Por isso, decidiu matá-la”, completa a polícia.

O criador de serpentes também foi preso.



Agence France-Presse