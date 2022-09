Homem corta mangueira de botijão de gás e acende isqueiro para ameaçar ex-namorada

Ele ameaçava a ex-namorada, olhava conversas do celular dela e batia nela. A polícia diz que ele não aceitava o fim do relacionamento

Um homem de 28 anos invadiu a casa da ex-namorada, bateu nela e ameaçou explodir com uma botija de gás o quarto em que ela e a filha estavam. O caso aconteceu em Boa Esperança, no Noroeste do Espírito Santo, e foi revelado nesta terça-feira (20) pela Polícia Civil.

De acordo com a polícia, o homem pegou um botijão de gás, levou até o quarto em que a mulher estava com a filha, cortou a mangueira do botijão e até acendeu um isqueiro na tentativa de causar uma explosão.

A polícia chegou até o suspeito depois que a mulher conseguiu fugir e pedir ajuda na delegacia de Boa Esperança. Os policiais foram até a casa e o homem foi preso em flagrante.

Ele vai responder por quatro crimes: lesão corporal, cárcere privado, violação de domicílio na forma da Lei Maria da Penha e descumprimento de medida protetiva. O suspeito já foi levado para o presídio.