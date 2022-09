Enfermeiros e técnicos se mobilizam para cobrar piso salarial

Além da manifestação, os profissionais da categoria paralizaram as atividades nas redes pública e privada da saúde

Buscando a volta do piso salarial, que foi suspenso pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso, profissionais de enfermagem do Distrito Federal se juntaram para protestar nesta quarta-feira (21).

A mobilização aconteceu em frente ao Museu da República, e deve seguir pelo Eixo Monumental até o Congresso Nacional. Ao total, mais de 400 enfermeiros e técnicos de enfermagem se juntaram para o ato.

No Distrito Federal estão funcionando apenas as unidades de saúde que atuam em regime de urgência e emergência, como postos e ambulatórios. As demais estão com as atividades paralisadas até quinta-feira (22).

Os manifestantes foram às ruas segurando cartazes como “Piso salarial é meu direito e está na Constituição” e “Sem piso, sem enfermagem. Sem enfermagem, sem saúde”.

O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (TRT-10) considerou ilegal a paralisação. O desembargador Alexandre Nery de Oliveira entendeu que o movimento de greve não tem amparo pela legislação. A decisão do TRT-10 também prevê a garantia do atendimento aos pacientes do DF sem que haja prejuízo aos serviços essenciais.