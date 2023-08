Homem confessa ter matado o próprio filho em Alagoas

O acontecimento ocorreu durante a manhã desta quinta-feira (10)

Um homem que foi detido sob a acusação de ter assassinado seu filho de 27 anos, portador de deficiência física, admitiu perante as autoridades policiais que cometeu o ato brutal. O indivíduo revelou que usou uma faca para cortar o pescoço da vítima antes de descartar o corpo no pátio do sítio onde ambos residiam, situado na zona rural da cidade.

A vítima foi identificada como Givanildo Belarmino da Silva. Após a detenção, José Heleno da Silva conduziu os agentes de polícia até a faca que havia sido usada no crime. Conforme informações fornecidas pelas autoridades, o detido enfrenta desafios de natureza psiquiátrica. Ele foi detido em sua residência enquanto estava envolto em atividades culinárias, pouco tempo após ter despejado o corpo do filho no jardim da propriedade.

O chefe de operações da Delegacia de São José da Laje, Edno Gusmão, relatou: “Ele tirou a vida de seu filho, usando uma faca para cortar-lhe o pescoço. Quando nossa equipe chegou no momento da prisão, ele já tinha lavado a faca, que estava manchada de sangue, e estava na cozinha, preparando comida, enquanto o corpo do filho jazia sem vida no jardim.”

O pai e o filho compartilhavam o Sítio Caldeirão como sua moradia. Conforme informações recebidas pela polícia, a vítima era alvo de agressões frequentes.

O indivíduo detido, Heleno, foi conduzido ao Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) da cidade para prestar seu depoimento sobre os eventos que levaram à tragédia.