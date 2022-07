Homem atira em mulher e filha dela, mata namorado da jovem e se suicida em prédio

Nesta sexta-feira, 08, um homem invadiu um prédio, baleou três pessoas e depois se matou em Boa Viagem, área nobre da Zona Sul do Recife

Nesta sexta-feira, 08, um homem invadiu um prédio, baleou três pessoas e depois se matou em Boa Viagem, área nobre da Zona Sul do Recife, segundo a Polícia Civil.

Parentes das vítimas relataram que o homem estava em processo de separação e atirou contra a mulher, a filha dela e o namorado da jovem. O rapaz morreu no hospital.

O namorado, identificado Breno Felipe de Sales Machado, de 28 anos, foi socorrido para o Hospital da Restauração, no bairro do Derby, na região central, onde deu entrada com um trio no peito às 9h28. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu às 10h15, segundo a unidade de saúde.

Os parentes contaram que a empresária Lizia Regina de Albuquerque Melo, de 48 anos, estava se separando do homem que fez os disparos, identificado apenas como Emerson. Ele teria atirado na cabeça dela e também alvejado a filha da mulher e enteada dele, Mayara Melo, de 21 anos.

O perito do Instituto de Criminalística Ramon Barros afirmou que a situação se deu no corredor do 4º andar do Edifício Morada Nova. Havia, ao menos, duas marcas de tiros em paredes do hall.

A princípio, segundo o Barros, não havia sinais de que o homem entrou no apartamento, mas a perícia ainda vai analisar os materiais coletados. Quando os peritos chegaram ao local, a arma já não estava mais com o homem, e já havia sido coletada pelos PM.

A Secretaria de Saúde do Recife informou que as duas mulheres foram socorridas com vida para um hospital particular.

O Hospital da Unimed informou que, devido à Lei Geral de Proteção de Dados, não pode repassar detalhes sobre pacientes. Porém confirmaram que duas pessoas deram entrada com ferimentos decorrentes de um incidente em um prédio em Boa Viagem.