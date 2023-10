Homem atira em atual de ex-companheira e no filho de 3 anos em MS

A mulher informou à polícia que o agressor chegou a dizer que ela era o amor de sua vida

Um homem, inconformado com o término de seu relacionamento, atirou contra o marido atual de sua ex-companheira e o filho dela, de apenas 3 anos, na frente da Unidade Básica de Saúde (UBS) no bairro Santa Emília, em Campo Grande.

De acordo com informações obtidas pela reportagem, a vítima, um homem de 27 anos, estava dentro de um carro com seu filho quando o suspeito começou a disparar. O homem foi atingido por dois tiros e conseguiu correr até a entrada da UBS, onde recebeu ajuda dos profissionais de saúde presentes no local.

A vítima foi rapidamente socorrida e transferida para a Santa Casa de Campo Grande, onde está recebendo tratamento médico. A criança, por sua vez, sofreu ferimentos leves causados por estilhaços de vidro.

De acordo com as autoridades policiais, o suspeito não teria aceitado o fim do relacionamento, o que o levou a tentar assassinar o marido atual da mulher.