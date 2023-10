Associação oferece cursos gratuitos em mídia digital

Os cursos são de E-Sports, Animação Digital e Desenvolvimento de Jogos. As inscrições estão abertas

Pensando em capacitar pessoas para o mercado de trabalho, entre novembro e dezembro, a Associação Amigos do Futuro realizará a segunda edição do Cultura Digital, que oferece cursos voltados para o segmento das mídias digitais no Distrito Federal. Os cursos são de E-Sports, Animação Digital e Desenvolvimento de Jogos. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas pelo formulário.

O projeto tem 300 vagas abertas para jovens a partir de 15 anos residentes no Distrito Federal. As aulas serão ministradas de forma gratuita, entre os dias 6 de novembro e 8 de dezembro, na região administrativa de Planaltina, em local a ser informado.

Ao todo, serão 120 horas, sendo 4 por dia, de segunda a sexta-feira, com duração de 6 semanas e 50 vagas para cada turma. Para a realização das atividades, será montado um complexo composto por estruturas temporárias com equipamentos de última geração, praça cultural com telão e projetor exibindo conteúdo dos cursos.

Serviço:

Projeto Cultura Digital

Aulas de 06 de novembro a 8 de dezembro

Gratuito

Inscrições no formulário

Mais informações: @culturadigitaldf | https://www.culturadigitaldf.com.br/