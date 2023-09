Homem ateia fogo em ônibus escolar com alunas dentro em GO

O indivíduo responsável pelo ato foi detido pelas autoridades

Na Região Metropolitana de Goiânia, mais precisamente em Terezópolis de Goiás, um homem ateou fogo a um ônibus escolar. O incidente ainda envolveu pequenas explosões causadas pelo incêndio.

A proprietária do ônibus, Alíria Azevedo, relatou que as chamas foram controladas com a ajuda de um conhecido e, posteriormente, o Corpo de Bombeiros foi acionado. Felizmente, no momento do ocorrido, apenas as duas estudantes estavam a bordo do ônibus e conseguiram sair em segurança.

A filha de Alíria, Andressa Azevedo, revelou que o suspeito havia alugado um terreno de propriedade de seu pai, mas deixou de pagar as mensalidades. Após a ordem de despejo ser emitida, o homem teria incendiado o ônibus em um ato de vingança.

“Ele alugou um lote do meu pai e parou de pagar as mensalidades. Meu pai pediu o lote de volta, e ele não queria devolver. Meu pai o levou à Justiça. Chegou uma carta para ele desocupar o local, mas ele disse que não sairia. Hoje, o oficial de Justiça foi lá para retirá-lo. Ele saiu e, em seguida, incendiou o ônibus”, explicou Andressa.

O delegado Rosivaldo Linhares, responsável pelo caso, informou que o suspeito enfrentará acusações por dano e incêndio.