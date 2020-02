Homem agride tio de 74 anos que se recusou a beber com ele

PUBLICIDADE 

Neste fim de semana, um homem de 43 anos foi preso após agredir o tio de 74 anos que se recusou a beber com ele, em Jataí, Goiás. A vítima dormiu na recepção do hospital com medo de retornar para casa.

Segundo a polícia, o idoso já tinha sido agredido pelo sobrinho antes mas, a partir de agora, não quer mais conviver com o suspeito. O homem contou, ainda, que a briga aconteceu na quinta-feira (20) após ele se recusar a beber.

O idoso foi ao hospital da cidade para procurar atendimento por causa dos ferimentos e, ao voltar para casa na sexta-feira (21), o sobrinho fez novas ameaças, usando um pedaço de pau. Foi nesse momento que ele decidiu ir até uma delegacia e registrar ocorrência. A polícia prendeu o suspeito na casa onde moravam.