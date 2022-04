Homem agride menino de 9 anos em MS

No último sábado, um menino de 9 anos foi espancado com chutes e socos por um desconhecido, em uma calçada da região central de Caarapó, MS

No último sábado, 9, um menino de 9 anos foi espancado com chutes e socos por um desconhecido, em uma calçada da região central de Caarapó(MS), que fica a 274 km de Campo Grande. O pai do menino apenas registrou a ocorrência nessa segunda-feira, 10. Antes do registro da ocorrência na delegacia, o vídeo repercutiu entre os moradores de Caarapó.

O garoto passou por exame pericial e foi constatado agressões leves, segundo a polícia. O delegado disse ainda que o suspeito foi localizado, se apresentou na delegacia e presta depoimento sobre o fato.

Segundo a polícia, o agressor, de 27 anos, alegou que confundiu uma brincadeira entre as crianças com uma ofensa direcionada a ele. Neste momento o suspeito desceu do carro e começou a agredir o garoto. Câmeras de segurança registraram as agressões.

“As crianças estavam pedalando e conversavam. O suspeito passou pelas crianças e escutou alguma brincadeira entre os garotos e entendeu que seria direcionada a ele [suspeito], foi então que ele estacionou o carro, desceu do veículo e começou a agredir o menino”, detalha o delegado Silvio Ramos, responsável pela investigação e pela Delegacia de Caarapó.

O agressor deve responder em procedimento criminal e a investigação vai prosseguir. O Conselho Tutelar vai acompanhar a criança com atendimento psicossocial.