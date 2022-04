Helicóptero cai em Contagem, na Grande BH

Na manhã desta segunda-feira, 11, um helicóptero caiu em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte

Na manhã desta segunda-feira, 11, um helicóptero caiu em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O acidente ocorreu no bairro Chácara Boa Vista, ao lado da Efai – Escola de Aviação Civil. Ainda não há informações sobre as circunstâncias da queda.

Segundo o Corpo de Bombeiros, duas pessoas estavam na aeronave, o piloto e o copiloto. Eles foram socorridos conscientes.

De acordo com os bombeiros, por volta das 9h10, a aeronave ainda tinha risco de explodir, mas não havia chamas.

“O acidente aconteceu no momento da decolagem. A aeronave, aparentemente, perdeu potência, e ela acabou colidindo com o caminhão-baú. Depois colidindo ao solo. O piloto parece que reduziu um pouco a potência, então não teve muita energia na queda. Não teve ignição, não teve nenhuma combustão, e os ocupantes foram retirados sem maiores intercorrências”, disse o tenente Rodrigo Munaiee.

Segundo ele, um dos ocupantes foi socorrido pelo helicóptero dos bombeiros e outro pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o piloto, de 59 anos, foi socorrido com um trauma torácico pelo helicóptero da corporação e foi encaminhado ao Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. O outro homem, ainda não identificado, foi resgatado pelo Samu. Ainda de acordo com o Munaiee, eles estavam conscientes, porém confusos.

Após o acidente, os militares isolaram o local e fizeram a retirada da bateria da aeronave para minimizar os riscos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Batida em caminhão

O motorista Ronaldo Gerônimo havia acabado de estacionar seu caminhão quando o acidente aconteceu. O helicóptero acabou colidindo contra o veículo dele.

Por sorte, ele já estava do lado de fora no momento em que o caminhão foi atingido. O baú refrigerado, que está carregado com chocolates, ficou danificado.Características do helicóptero

Segundo informações da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o helicóptero, um Guimbal Cabri G2, pertence à Efai, uma escola de pilotagem, e foi fabricado em 2015.

A aeronave comporta até 700 kg e pode levar apenas um passageiro. Ela possui um Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade (CVA) válido até janeiro de 2023 e situação normal de aeronavegabilidade.