Saiba quanto custam artigos de luxo que Roberta Miranda usou em eventos nos EUA

Para a ocasião, a Rainha do Sertanejo esbanjou elegância, com direito à chegada em um luxuoso Cadillac

Durante sua passagem nos Estados Unidos, neste final de semana, a cantora Roberta Miranda participou do Brazil Conference 2022 e foi homenageada por autoridades locais pela sua contribuição à música brasileira.

A artista, convidada por estudantes da Harvard Business School para dividir sua trajetória e experiência no painel “Instigando a cultura popular”, marcou presença em dois momentos do evento: o jantar de boas-vinhas e a palestra, nos dias 08 e 09, respectivamente.

Para essas ocasiões célebres na carreira da artista, que possui mais de 35 anos de jornada e vários discos vendidos, a Rainha do Sertanejo esbanjou elegância com looks luxuosos e marcantes.

Com peças custando mais de 40 mil dólares, um dos acessórios que mais chamaram a atenção foi o seu anel da grife Cartier, todo feito de ouro cravejado com Safira Negra

Com peças custando mais de 40 mil dólares, um dos acessórios que mais chamaram a atenção foi o seu anel da grife Cartier, todo feito de ouro cravejado com Safira Negra, comprado em Paris, França, segundo a cantora revelou.

Não bastasse esse item digno da majestade que a artista é, Roberta Miranda também agregou ao seu visual uma peça da grife Dolce&Gabbana, avaliada em mais de 17 mil dólares.

Para o jantar, que aconteceu no Alden Castle, Boston, no sábado (08), que reuniu palestrantes e organizadores do Brazil Conference, a cantora ainda alugou um Cadillac prateado para levá-la em alto estilo para a ocasião, junto a representantes da Amazon no Brasil.

Roberta Miranda ainda recebe mais homenagens no domingo (10), de prefeitos estadunidenses, pela sua contribuição à comunidade brasileira e à música sertaneja, em um evento de gala, a partir das 21h (horário de Brasília)

No sábado (09), a artista compareceu à oitava edição do Brazil Conference 2022, evento que aconteceu no Hyatt Regency Cambridge e falou sobre música brasileira e mercado fonográfico, ao lado dos ícones da indústria fonográfica Eliane Dias, CEO da Boogie Naipe, Kondzilla, fundador da empresa com mesmo nome, Carolina Alzuguir, Artists & Labels Partnerships Lead no Spotify, além do moderador Ricardo Dias, Linkedin TopVoice e Fundador da Adventures.

A Rainha do Sertanejo foi aplaudida de pé pelo público emocionado, que pode presenciar a cantora ser homenageada, recebendo a citação concedida pelo governador de Massachusetts Charles Baker, pela sua grandiosa contribuição à música popular brasileira e ao seu público.

Como o líder político não pode estar presente, a citação foi entregue por Tracie Rankin, sua representante, ao lado do jornalista Pedro Chantre.

Roberta Miranda ainda recebe mais homenagens no domingo (10), de prefeitos estadunidenses, pela sua contribuição à comunidade brasileira e à música sertaneja, em um evento de gala, a partir das 21h (horário de Brasília).