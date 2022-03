Grupo ataca homem a pauladas e facadas; vítima foi atendida inconsciente no HE de Macapá

O homem foi atingido no rosto, braço e cabeça. Ele foi conduzido ao hospital por Bombeiros. Ele não foi identificado

Entre a noite desta quinta-feira, 10, e a madrugada desta sexta-feira, 11, o serviço do 190 atendeu dois crimes de lesão corporal por arma branca. Em uma das ocorrências, um homem foi atacado com pauladas e facadas por um grupo. Ele foi levado inconsciente para o Hospital de Emergências (HE) de Macapá.

O caso aconteceu em uma área periférica no bairro Perpétuo Socorro, às 5h desta sexta. As autoridades apuraram que a vítima foi atacada por cinco pessoas, com golpes feitos com um pedaço de madeira e arma.

O homem foi atingido no rosto, braço e cabeça. Ele foi conduzido ao hospital por Bombeiros. Ele não foi identificado, bem como seus agressores.

Já o outro caso foi registrado um pouco antes das 20h desta quinta-feira, na Zona Norte. Um jovem de 22 anos levou uma facada nas costas. Ele foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao HE, onde recebeu atendimento médico.

O 190 não conseguiu informações exatas sobre como o crime ocorreu e quem foi o autor do golpe com arma branca.