Grupo armado invade cidade para roubar roubar banco

Os valores roubados ainda não foram confirmados. Após a ação, os criminosos fugiram e não satisfeitos, incendiaram um veículo na saída da cidade para impedir o apoio policial

Na madrugada desta terça-feira (30), um grupo de criminosos invadiu a cidade de São Tomé (RN) para assaltar um banco e uma agência lotérica na região. Os assaltantes portavam armas de grosso calibre e causaram terror para os moradores.

Uma parte do grupo entrou na cidade e cercou o pelotão local da Polícia Militar, para coibir a reação policial. Os outros criminosos foram até uma agência do Bradesco, onde se ouviu uma explosão. Outro prédio atacado foi o da agência lotérica, cujo cofre foi aberto e deixado no meio da rua.

Os valores roubados ainda não foram confirmados. Após a ação, os criminosos fugiram e não satisfeitos, incendiaram um veículo na saída da cidade para impedir o apoio policial. Além disso colocaram grampos no acesso ao município na estrada que liga São Tomé a São Paulo do Potengi.

De acordo com a Polícia Militar (PM), cinco viaturas de outras unidades da PM que foram prestar apoio tiveram os pneus furados por causa dos grampos deixados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE