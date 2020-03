Grávida em trabalho de parto morre em capotamento de ambulância

PUBLICIDADE 

Lucélia Moreira de Araújo, 42 anos, era transportada em uma ambulância, acompanhada do marido, a caminho de um hospital para dar à luz, quando o veículo capotou. A grávida e o bebê não suportaram os ferimentos e morreram no acidente. O caso aconteceu no domingo (8), em São Luiz do Norte, Goiás.

De acordo com as autoridades, a vítima foi arremessada da ambulância e morreu no local, com a bebê que esperava. O esposo da mulher e a motorista da ambulância tiveram ferimentos e foram levados a um hospital em Ceres, também no norte goiano.

O acidente ocorreu quando uma carreta, que trafegava no sentido oposto ao deles, invadiu a pista. Segundo a motorista da ambulância, para não bater, ela desviou para o acostamento, mas, ao voltar para a pista, perdeu controle e eles capotaram.

Foto: Reprodução

Os corpos das vítimas foram levados ao Instituto Médico Legal (IML) de Uruaçu, também no norte goiano. O bebê foi retirado do corpo da mãe para apurar se ele havia morrido em decorrência do acidente ou da morte da mãe. De acordo com o órgão, as primeiras análises apontam que ele teria morrido por causa da morte da mãe e não diretamente devido à batida.