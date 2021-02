Gato viraliza na web após “errar a mira” ao tentar beber água

PUBLICIDADE

Chamado de Kylo, o gato de 4 anos viralizou na internet após demonstrar sua dificuldade para beber água. No vídeo, o felino aparece em uma pia de cozinha, se posiciona, mas não consegue acertar o líquido.

O cena inusitada foi gravada pela dona do gato, a inglesa Sarah Wallis. “Ele insiste em beber apenas da torneira da cozinha, mas ainda não pegou o jeito”, disse a dona do peludo, de acordo com a agência de notícias Storyful.

Mesmo não bebendo água, o gato continua na mesma posição movimentando sua pequena língua. “Todos os dias, depois de alimentado, ele se senta na pia e mia para nós até abrirmos a torneira para ele!”, disse a dona.

Cuidados com o pet

A entidade britânica de proteção aos gatos Cats Protection alerta que não é aconselhável deixar gatos beberem água de torneira, pois podem se contaminar por bactérias ou parasitas. A alternativa são fontes de água higienizadas e feita para os bichanos.