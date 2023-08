Garoto de 2 anos é resgatado por policiais após picada de escorpião

Durante o percurso até o Hospital João XXIII, conforme relato da Polícia Militar, o menino experimentou momentos críticos, incluindo episódios de vômitos e perda de consciência

Um garoto de apenas 2 anos enfrentou um incidente angustiante ao ser picado por um escorpião, durante a quarta-feira (30), na localidade de São José da Lapa, situada na região metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com o relato da avó do pequeno Levi, a situação se desenrolou quando a criança se encontrava brincando no quintal de casa. Súbito, começou a chorar intensamente e exibiu uma mão avermelhada. Ao verificar o que ocorria, a avó deparou-se com um escorpião próximo à criança.

A mãe e a avó imediatamente se mobilizaram em busca de auxílio, dirigindo-se a um batalhão da Polícia Militar localizado em São José da Lapa. “Iniciamos nossa jornada na UPA Vespasiano, contudo, infelizmente, eles não possuíam o soro necessário. Diante dessa situação, encaminhamos o pequeno Levi para o João XXIII. Sou extremamente grata, pois a rapidez no socorro indubitavelmente salvou a vida do meu neto”, compartilhou emocionada a avó da criança.

Durante o percurso até o Hospital João XXIII, conforme relato da Polícia Militar, o menino experimentou momentos críticos, incluindo episódios de vômitos e perda de consciência. Porém, a intervenção ágil da equipe permitiu que a viatura chegasse ao destino a tempo de garantir o socorro vital.

A criança foi direcionada ao Centro de Terapia Intensiva (CTI), onde prontamente recebeu o soro necessário, permanecendo sob observação e respondendo positivamente ao tratamento. Até o momento, seu estado de saúde é considerado estável, conferindo um alívio aos familiares e profissionais médicos.