Receita paga hoje o 4º lote da restituição do IR

Se você faz parte do grupo que deveria receber neste 4º lote, o dinheiro foi depositado direto na conta informada na declaração

A Receita Federal paga nesta quarta-feira (31), o 4º lote da restituição do Imposto de Renda a mais de 6 milhões de contribuintes. Ao total, o valor pago é de R$ 75 bilhões. A consulta aos valores foi disponibilizada ainda na semana passada.

Se você faz parte do grupo que deveria receber neste 4º lote, o dinheiro foi depositado direto na conta informada na declaração. Em caso de conta desativada, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil.

Nesse caso, o cidadão poderá agendar o crédito em qualquer conta bancária em seu nome, por meio do Portal BB ou ligando para a Central de Relacionamento do banco, nos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).

Caso o contribuinte não resgate o valor de sua restituição depois de um ano, deverá requerer o valor no Portal e-CAC. Ao entrar na página, o cidadão deve acessando o menu Declarações e Demonstrativos, clicar em Meu Imposto de Renda e, em seguida, no campo Solicitar restituição não resgatada na rede bancária.

Para completar os lotes de restituição, o pagamento do 5º está previsto para acontecer no dia 29 de setembro.