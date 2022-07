Garotinho se veste de Chucky e aterroriza moradores em cidade do Alabama

Na semana passada, Jackson Reed, de 5 anos, decidiu assustar vários vizinhos, circulando pelas ruas fantasiado como Chucky

Na semana passada, na cidade de Pinson, no estado norte-americano do Alabama, um garotinho de cinco anos chamado Jackson Reed decidiu assustar vários vizinhos, circulando pelas ruas fantasiado como Chucky, o Brinquedo Assassino.

Uma cidadã local chamada Kendra Walden levou um susto ao avistar o ‘cover’ de Chucky enquanto dirigia pela cidade. Ela filmou a ‘aparição’ e publicou um vídeo no Facebook com as imagens.

“Queridos pais do garotinho com a fantasia de Chucky em Pinson: vão buscar seu filho! Quase tive um ataque cardíaco”, escreveu ela na legenda da publicação, que contou com mais de 100 mil compartilhamentos e repercutiu a valer.

Britnee Reed, mãe de Jackson, relatou que descobriu por acaso a travessura do herdeiro. Ela estava no trabalho quando um de seus colegas lhe mostrou as imagens, comentando que se vestir de Chucky era algo que o filho dela faria.

Ela ainda conta que o filho se veste com fantasias diferentes ao longo da semana, para fazer as pessoas rirem.