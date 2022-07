Caixa oferece crédito a empresas pelo Pronampe

O empréstimo tem juros Selic (13,25% ao ano) mais 6% ao ano

A Caixa Econômica Federal oferece desde esta segunda-feira novas contratações de empréstimo por meio do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), destinado a empresas com receita bruta de até R$ 4,8 milhões em 2021. A operação tem prazo de 48 meses, sendo 11 de carência e 37 para amortização. O empréstimo tem juros Selic (13,25% ao ano) mais 6% ao ano.

“A Caixa é um dos principais parceiros do Pronampe, com 37% de participação no Programa”, diz, em nota, a presidente da Caixa, Daniella Marques. “Com a entrada de oferta de crédito para microempreendedores individuais, vamos apoiar cada vez mais o empreendedor.”

Serão oferecidas vantagens em serviços do banco para empresas que contratarem o Pronampe pela instituição. O valor máximo é de R$ 150 mil por empresa, sem contar contratações de anos anteriores.

Os recursos do Pronampe podem ser utilizados para financiar investimentos e capital de giro isolado ou associado ao investimento. Também podem ser aplicados em reformas e na aquisição de máquinas e equipamentos ou no custeio de despesas operacionais.

